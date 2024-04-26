Ergin Ataman'a skandal tehdit! Böyle cevap verdi: ‘Ben Türk'üm bana hiçbir şey yapamazsınız!’

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı. Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

MAÇ SONU ERGİN ATAMAN'A SKANDAL TEHDİT

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

"BEN TÜRK'ÜM BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

EUROLEAGUE'DEN ERGİN ATAMAN VE PANATHİNAİKOS'A DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. EuroLeague'den açılan soruşturma hakkında açıklama:

"Euroleague Basketball, Atina'da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir. Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır.

Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır. Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman'a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir. Bu tip bir davranış, Euroleague Basketball nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman'ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.

‘BÖYLESİ AÇIKLAMA VE DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ’

Euroleague Basketball'un Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları'nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır. Euroleague Basketball, Koç Ataman'ı, Panathinaikos'u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague'in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir."







