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Ergin Ataman'a yeni 2 yıllık sözleşme

06.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ergin Ataman'a yeni 2 yıllık sözleşme

Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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