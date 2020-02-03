Ergin Ataman: CSKA Moskova'yı yenmek istiyoruz

Ergin Ataman, lacivert-beyazlı kulübün sitesinde yayımlanan açıklamasında, CSKA Moskova'yı 2 sezondur yenemediklerini hatırlattı.

İstanbul'da son saniye basketiyle rakiplerine yenildiklerini vurgulayan Ataman, "İstanbul'da süper bir hakem yönetiminin olduğu maçı son saniyelerde Mike James'in basketi ve Larkin'in kaçan şutu ile kaybetmiştik. Şimdi aynı şartlarda oynanacak bir maçta rövanşı almaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR HAZIRLIK YAPMIYORUZ"

Çok zorlu ve yorucu bir fikstürün içinde olduklarını aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bu maç için özel bir hazırlık yapamıyoruz. Cuma gecesi Belgrad'da, dün akşam da İstanbul'da çok sert iki maç oynadık. Aynı strateji ile CSKA Moskova maçını da oynayacağız. THY Avrupa Ligi'nde son iki sezonda yenemediğimiz tek takım CSKA Moskova, bu kez bunu kırmak istiyoruz."

MOERMAN: ÇOK ZORLU BİR MÜCADELE OLACAK

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini ifade eden Moerman, "Ligin ilk yarısında CSKA Moskova ile İstanbul'da oynadığımız maçı kaybetmiştik. Bu maçta 40 dakika boyunca oyunu kontrol etmeliyiz ve bence galibiyet için maçın anahtarı savunmada agresif olmak" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

