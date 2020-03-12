SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Ergin Ataman'dan koronavirüs yorumu

Ergin Ataman'dan koronavirüs yorumu

BASKETBOL HABERLERİ  | 12.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ergin Ataman'dan koronavirüs yorumu

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, insan sağlığının her şeyden üstün olduğunu ve bu yüzden alınacak bütün kararları desteklediğini söyledi.

FIBA koronavirüs nedeniyle maçların ertelendiğini açıkladıFIBA koronavirüs nedeniyle maçların ertelendiğini açıkladı

Ergin Ataman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin maçları ertelemek için kulüplerle değerlendirme yaptığının hatırlatılması üzerine, "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda gerek Avrupa spor otoritelerinin gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı tüm kararları destekliyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman anadolu efes Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Beşiktaş'tan iki yeni imza

Beşiktaş'tan iki yeni imza

Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Vedat Muriqi hız kesmiyor

Vedat Muriqi hız kesmiyor

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe Beko son saniyede kazandı

Fenerbahçe Beko son saniyede kazandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Larkin kimlik kartını aldı

Larkin kimlik kartını aldı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman'dan koronavirüs yorumu

Ergin Ataman'dan koronavirüs yorumu

Şok eden gelişme! Koronavirüs Real Madrid'de

Koronavirüs Real Madrid'de

FIBA koronavirüs nedeniyle maçların ertelendiğini açıkladı

FIBA açıkladı! Tüm maçlar ertelendi

Fenerbahçe maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

F.Bahçe maçına koronavirüs engeli

ÖZET | Beşiktaş Sompo Sigorta 73-74 Fenerbahçe Beko maç sonucu

F.Bahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı

Cleveland Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Cedi 20 sayı attı, Cavaliers kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.