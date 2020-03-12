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Son dakika: FIBA koronavirüs nedeniyle maçların ertelendiğini açıkladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 12.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.

Son dakika: FIBA koronavirüs nedeniyle maçların ertelendiğini açıkladı

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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koronavirüs fiba

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