Ergin Ataman'dan şampiyonluk açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Ergin Ataman "EuroLeague'i bitirmiştik orada görevi tamamladık. Ligde de sadece 1 maç kaybettik. Fenerbahçe gibi bir takımı 3-0'la geçtik." dedi.

Ergin Ataman gelecek sezonla ilgili de konuşurken "Müthiş bir sezon geçirdik. Oyuncularım Türkiye'nin gururu oldu. Sezonu iki kupayla bitirdik. İnşallah önümüzdeki sezon aynı takım ve aynı hedeflerle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

