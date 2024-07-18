Ergin Ataman'dan Yunanistan açıklaması! ''Ailem, Yunanistan'a gelemiyor! Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun..."

Ergin Ataman, Rafine TV'de açıklamalarda bulundu. Ailesinin Yunanistan'a giremediğini ifade eden Ataman'ın sözleri sosyal medyada okuyanları şaşırttı.

"AİLEM YUNANİSTAN’A GELEMİYOR"

Ailesinin vize problemi yaşadığını söyleyen Ergin Ataman, “Vize problemi o kadar çok dokunuyor ki bana... Ailem Yunanistan’a gelemiyor. Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun. Ben Ergin Ataman’ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar bir ay, iki ay, üç ay bekliyorlar, gidenler ret yiyorlar. Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?" dedi.

"FENERBAHÇE BENİ İSTEMEZ"

Kendisine Fenerbahçe'den hiçbir zaman teklif gelmeyeceğini ifade eden Ataman, "Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman bana gelmez, onun için de bunu konuşmanın bir esprisi yok" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

Hayalinin Galatasaray Başkanlığını olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yle basketbolda çoğu kez karşılaştık. Benim hedefim günün birinde kulüp bazında karşı karşıya gelmek. Benim hedefim basketbol antrenörlüğünü bırakınca Galatasaray Kulübü başkanı olmak. Onlar da bunu biliyorlar. Hiçbir zaman bana teklifle gelmezler. Benim de etik olarak böyle bir planım varsa en büyük rakibe gitmemem gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için ben Fenerbahçe'ye gelmem demiyorum, Fenerbahçe bana gelmez diyorum. Zaten artık Türkiye'de de değilim, Atina'dayım. Kader yine de bizi Final Four'da da karşı karşıya getirdi." açıklamasını yaptı.