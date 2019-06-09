SPOR

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, “Son 10 senedir bu taraftar grubunun küfürlerine maruz kaldım. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim” dedi.

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 73-56’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi galibiyetinden dolayı kutlayarak konuşmasına başlayan Ergin Ataman, “Bu akşam bizden iyi oynadılar. Euroleague’deki kaybettikleri maçın bir rövanşı olarak görüyorlardı. Onur mücadelesi gösterdiler. Biz ise karşılık veremedik. Sezonun 80 yada 82. maçı. En kötü basketbolumuzu oynadık. Seride 1-0 öne geçtiler. Şimdi iki gün sonra tekrar oynayacağız. Mental olarak daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Bu akşam mental olarak hazır değildik. Fenerbahçe ise çok kararlı gelmiş” diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE ÜLKER SALONU'NA GİTMEYECEĞİM"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisi aleyhinde yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Ataman, “Son 10 senedir bu taraftar grubunun küfürlerine maruz kaldım. İspanya’da özellikle final maçında başından sonuna kadar bir grubun ağır hakaretlerine maruz kaldım. Ben de o günkü heyecanla, sonuçta final maçı oynuyorsunuz bir tepki verdim. Bu tepkim tüm Fenerbahçe camiasına değildi. Orada bana küfür ve hakaret eden kişilereydi. O günden beri sosyal medya üzerinden bütün hesaplarıma gelen yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. Bunları bir basın toplantısında gösteririm ama yayınlamıyorum. İnsanın insanlıktan utanacağı hakaret ve küfürler var. Bu akşam da bunları gördük. Bu şekilde devam ettiği takdirde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Doğuş Balbay ise iyi mücadele edemediklerini ve kötü mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
F.Bahçe Efes'i dağıttı, avantajı kaptı!F.Bahçe Efes'i dağıttı, avantajı kaptı!
'Zor şartlarda finale kaldık''Zor şartlarda finale kaldık'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman Fenerbahçe Beko anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Kelsey Plum kimdir? NCAA sayı rekortmeni Kelsey Plum Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hidayet Türkoğlu: Bu seri çok keyifli olacaktır

'Keyifli seri olacak'

Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a küfür yorumu: Taraftarın vardır bir bildiği

Flaş küfür yorumu! 'Vardır bildikleri'

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

Ataman patladı! Maç sonu tarihi kararını açıkladı

Anadolu Efes 56 - 73 Fenerbahçe Beko

F.Bahçe Efes'i dağıttı, avantajı kaptı!

Zeljko Obradovic: Çok zor şartlar altında finale kaldık

'Zor şartlarda finale kaldık'

TOFAŞ 71 - 76 Fenerbahçe Beko

Finalin adı F.Bahçe - Efes!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.