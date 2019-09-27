SPOR

Ergin Ataman galibiyeti değerlendirdi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 27.09.2019 07:56 | Son Güncelleme

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz" dedi.

Ergin Ataman galibiyeti değerlendirdi

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını söyledi.

Sezon başı olmasına rağmen kendileri için iyi bir maç olduğunu dile getiren Ataman, şöyle konuştu:

"İlk yarı başa baş geçti ama sonunda istediğimizi yapıyorduk. Hücumda istediğimiz atışları genelde bulduk. İkinci yarı ise oyunumuzu, savunmamızı sertleştirdik. Hücumda oyuncularım akıllı, bireysel ve faydalı oynadı. Hep doğru atışları bulduk. Gerektiğinde pota altı, gerektiğinde de dış atışlarla sonuca gittik ve özellikle üçüncü çeyrekte ciddi bir hakimiyet elde ettik. Sonunda 16 sayıya kadar farkı çıkardık.

Son periyotta biraz bocaladık. Fenerbahçe özellikle 5 kısaya döndükten sonra eşleşme sorunu yaşadık savunmada. O orada rakip bulduğu üçlüklerle yaklaştı bize ama sonunda yine Simon ve Micic'in akıllı oyunlarıyla galip gelmesini bildik. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir."

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Özellikle üçüncü çeyrekte maçı kopardılar ve hak ettiler bu galibiyeti. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Sezonun ne kadar zor olacağına dair tabloyu bu maçta net olarak gördük" ifadelerini kullandı.

v Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı beklediv Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Melih Mahmutoğlu'ndan ABD itirafıMelih Mahmutoğlu'ndan ABD itirafı
Gary Browne Daçka'daGary Browne Daçka'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolu efes ergin ataman Fenerbahçe Beko 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Diagne Brugge'ü de karıştırdı! Sert tepki

Diagne Brugge'ü de karıştırdı! Sert tepki

Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum...'

Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum...'

İstifa sorusuna Avcı'dan flaş yanıt!

İstifa sorusuna Avcı'dan flaş yanıt!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman galibiyeti değerlendirdi

Ataman galibiyeti değerlendirdi

Melih Mahmutoğlu: ABD'yi yenseydik, Çekya maçını da kazanırdık

Melih Mahmutoğlu'ndan ABD itirafı

Darüşşafaka Tekfen Gary Browne ile anlaştı

Gary Browne Daçka'da

Hidayet Türkoğlu: Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye'nin en anlamlı kupası

'Türkiye'nin en anlamlı kupası'

F.Bahçe'den sürpriz imza

F.Bahçe'den sürpriz imza

Zeljko Obradovic: En iyi oyunu ortaya koyacağız

'En iyi oyunu ortaya koyacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.