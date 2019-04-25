Ergin Ataman: Gevşemek yok, kazanacağız!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague playoff 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup ederek ve seride 2-1 öne geçtikleri maçın ardından konuştu.

Maç sonu konuşan Ergin Atman, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir atmosfer vardı. Topu çok iyi paylaştık. İyi bir konsantrasyonumuz vardı. Savunmada ve ofansta iyiydik. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık" dedi.

Ergin Ataman sözlerini "Biraz problem yaşasak bile kazanmayı başardık. Barcelona skordan bağımsız güçlü bir takım. Biz aynısını sürdürmeye çalışacağız. Karşılık vermeye çalışacaklardır. İstanbul'da bunu görmüştük. Biz ritmimizi kaybetmemeye çalışacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ergin Ataman, "Asla vazgecmek asla gevşemek yok! Seriyi biz KAZANACAĞIZ" ifadelerini kullandı.





