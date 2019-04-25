SPOR

Ergin Ataman: Gevşemek yok, kazanacağız!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

EuroLeague playoff 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup ederek ve seride 2-1 öne geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman: Gevşemek yok, kazanacağız!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague playoff 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup ederek ve seride 2-1 öne geçtikleri maçın ardından konuştu.

Maç sonu konuşan Ergin Atman, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir atmosfer vardı. Topu çok iyi paylaştık. İyi bir konsantrasyonumuz vardı. Savunmada ve ofansta iyiydik. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık" dedi.

Ergin Ataman sözlerini "Biraz problem yaşasak bile kazanmayı başardık. Barcelona skordan bağımsız güçlü bir takım. Biz aynısını sürdürmeye çalışacağız. Karşılık vermeye çalışacaklardır. İstanbul'da bunu görmüştük. Biz ritmimizi kaybetmemeye çalışacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ergin Ataman, "Asla vazgecmek asla gevşemek yok! Seriyi biz KAZANACAĞIZ" ifadelerini kullandı.

555

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyorPlastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
CSKA, İspanya'da geri döndüCSKA, İspanya'da geri döndü
Anadolu Efes'ten farklı galibiyetAnadolu Efes'ten farklı galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman barcelona Euroleague anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkanı öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkanı öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

G.Saray iki eksikle Malatya'ya gidiyor

G.Saray iki eksikle Malatya'ya gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk iki maçlar sona erdi

İlk iki maçlar sona erdi

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İşte F.Bahçe Beko'nun rakibi

İşte F.Bahçe Beko'nun rakibi

Barcelona transferde bombayı patlattı

Barcelona transferde bombayı patlattı

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman: Gevşemek yok, kazanacağız!

'Gevşemek yok, kazanacağız!'

CSKA Moskova, İspanya'da geri döndü

CSKA, İspanya'da geri döndü

Anadolu Efes'ten deplasmanda farklı galibiyet

Anadolu Efes'ten farklı galibiyet

Real Madrid Panathinaikos'u 89-82 yendi ve Euroleague'de Final-Four'a yükseldi

İşte Final-Four'a yükselen ilk takım!

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

Jasmin Repesa Buducnost VOLI'deki görevinden istifa etti

Repesa dönemi bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.