Ergin Ataman'ı kızdırdılar! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra son 16 turunda da İsveç'i 85-79 ile geçen Türkiye A Milli Basketbol takımı Eurobasket 2025'te çeyrek finale yükseldi. Tarihi başarı sonrası koç Ergin Ataman'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yayıncı kuruluş TRT'ye röportaj veren Ataman, maçın erken bir saatte oynanması nedeniyle FIBA yönetimine tepki gösterdi.

ATAMAN'DAN FIBA'YA TEPKİ: "YAPTIKLARI SAÇMALIK"

Karşılaşmanın erken bir saatte oynanmasını eleştiren Ergin Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız. Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar." dedi.

ALPEREN ŞENGÜN: "VAZGEÇMEDİK VE KAZANDIK"

İsveç karşısında 24 sayı ve 16 ribaunt ile oynayan Alperen Şengün ise verdiği röportajda "İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de. Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir. Ancak vazgeçmedik ve maçı kazandık." diye konuştu.