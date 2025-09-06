SPOR

A Milli Erkek Basketbol takımımız EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i geçerek adını çeyrek finale yazdırdı!

EuroBasket 2025'de gruptan lider çıkarak adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol takımımız İsveç'i de geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Burak Kavuncu

EuroBasket 2025 Basketbol turnuvasında A Milli takımımız son 16 turunda İsveç ile karşılaştı. Karşılaşmadan 85-79 galip ayrılan milliler, turnuvada çeyrek finale kaldı.

İLK YARIYI GERİDE BİTİRDİK

EuroBasket 2025 son 16 turunda rakibimiz İsveç karşısında karşılaşmaya iyi başlayamayan millilerimiz ilk çeyreği 23-20, ikinci çeyreği de 42-37 geride tamamladı.

GERİ DÖNDÜK!

İkinci yarı ile birlikte maçta üstünlüğü eline alan A Milli Basketbol Takımı 3.çeyrekte harika savunma yaparak rakibini yakaladı. Maça ağırlığını fazlasıyla koyan milliler sahadan 85-79 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

