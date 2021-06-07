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Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı

07.06.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lacivert-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Ergin Ataman, başantrenör olarak ligde 5. şampiyonluğunu yaşadı.

Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

SEZONU ÇİFTE KUPA İLE KAPADI

Anadolu Efes, sergilediği performansla takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 şampiyonlukla taçlandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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