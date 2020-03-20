Ergin Ataman: Maçların ertelenmesi kaçınılmaz bir önlemdi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye'de erteleme öncesinde maçların seyircisiz oynandığını hatırlatarak, "Özellikle tüm dünyada basketbolda liglerin ertelenmesi onun üzerine Türkiye'de vaka sayısının artması, tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması, bir metreden fazla yaklaşmama kuralının her yerde uygulanmaya başlanması sonucu bence erteleme kararı kaçınılmaz bir önlemdi" dedi. ERTELEMENİN DOĞRU ZAMANDA ALINDIĞINI VURGULAYAN ATAMAN, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ: "Alınan kararı çok doğru buluyorum. Zaten oyuncularım psikolojik olarak hiçbir şekilde oynayacak durumda değillerdi, zorunlu olarak sahaya çıkıyorlardı. Bu sporun fair-play çerçevesindeki müdahale ruhuna da aykırı durumdu. Onun için bence gerekli zamanda tedbir alındı. Hepimiz şu anda sıkıntılıyız. Biz sporcular olarak antrenman yapmaya, maç oynamaya, adrenaline alışkın insanlarız. Tabii ki böylesine bir erteleme, belirsizlik şu anda hepimizin çok canını sıkıyor ama ümit ediyorum ki en kısa sürede gerek Türkiye'de gerek dünyada bu salgın önlenir, hayat normale döner ve maçlar da kaldığı yerden devam eder."

Anadolu Efes olarak bu sezon özel bir durum yaşadıklarına dikkati çeken Ataman, "Bizim özel durumumuz var. Avrupa Ligi'nde mükemmel sezon geçirip 28 hafta sonunda bitime altı hafta kala lider durumda, şampiyonluğun en büyük favorisiyken ve Türkiye'de yeniden büyük bir heyecan yaratmışken böylesine bir durumla karşı karşıya kalmak bizim için çok büyük şok oldu. Bu açıdan ümit ediyorum ki bir süre sonra kalan yerden başlarız hedeflediğimiz sonuca da ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu. "İYİMSER DÜŞÜNMEK İSTİYORUZ" Avrupa Ligi'nin 10 Nisan'a ertelendiğini hatırlatan Ataman, "İyimser düşünmek istiyoruz. Avrupa Ligi 10 Nisan'da başlamayacak gibi duruyor. Ülkelerin karantina kuralları gereği mayıs ayı içinde başlayıp Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi haziran sonunda da sportif başarıyla sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Gerek organizasyonlar gerek kulüpler ve sporcular sezonun bitmesine çok sıra kalıncaya kadar emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığını da tabii ki almak istiyoruz." diye konuştu. Yaşanan salgının dünyaya büyük bir şok yaşattığına dikkati çeken Ataman, "Psikolojik olarak büyük bir şok yaşanıyor. Onun için dünyanın yeniden normal yaşantısına dönmesi için sporun önemli rolü olacağını düşünüyorum. Belki de salgın insanlığın hayatındaki bir iki ayı durdurmuş durumda. Bu salgın geçtiğinde bıraktığımız noktadan aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Biz buna hazır olacağız" değerlendirmesinde bulundu.