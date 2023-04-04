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Ergin Ataman, Panathinaikos'a gidiyor mu? Resmen cevapladı...

04.04.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de son iki sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddiaları için açıklama geldi.

Ergin Ataman, Panathinaikos'a gidiyor mu? Resmen cevapladı...

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı.

Deneyimli başantrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan basınında yer alan Panathinaikos Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİK"

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Önümüzdeki sezon için planlamaları THY Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, "Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, Avrupa Ligi'ndeki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her 2 takım için de çok önemli bir maç oynanacak. Derbiyi kazanıp play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Efes Ergin Ataman EuroLeague sezon da,

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