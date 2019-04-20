Ergin Ataman: Saha avantajını kaybettik

Anadolu Efes, THY Euroleague play - off turu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 74-72 yenildi ve seri 1-1'e geldi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrörü Ergin Ataman, “İlk yarıda kendi oyunumuzla oynayamadık. Barcelona, Tomic ve Singleton'la içeride sayılar buldu. Bunun sonucunda normal oyunumuz olan hızlı hücumu gerçekleştiremedik. Üçüncü çeyrekte oyunu kontrolümüz altına aldık. 6-7 sayı da avantaj sağladık. Ancak bu dakikalarda yorulmuştuk. Bugün maçta iki uzunla oynamak istemedim. Çünkü Singleton ve Smits sayılar buluyordu. Ayrıca Hanga'nın normal sezonda yüzde 27, bugün ise yüksek yüzdeyle oynaması bizim için sürpriz oldu. Maçta 5'te 3 dış atış isabetiyle oynadı. Sondaki atışları da kaçırdık. Sonuç olarak ev sahibi avantajını kaybettik. Ancak durum 1-1 oldu. Burada onlar bizi yendi. Biz de onları kendi evlerinde yenmek için sahaya çıkacağız” diye konuştu.



