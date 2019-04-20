SPOR

Ergin Ataman: Saha avantajını kaybettik

İSPANYA HABERLERİ  | 20.04.2019 07:37 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrörü Ergin Ataman, Barcelona karşısında saha avantajını kaybettiklerini söyleyerek, “Durum 1-1 oldu. Burada onlar bizi yendi. Biz de onları kendi evlerinde yenmek için sahaya çıkacağız” dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague play - off turu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 74-72 yenildi ve seri 1-1'e geldi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrörü Ergin Ataman, “İlk yarıda kendi oyunumuzla oynayamadık. Barcelona, Tomic ve Singleton'la içeride sayılar buldu. Bunun sonucunda normal oyunumuz olan hızlı hücumu gerçekleştiremedik. Üçüncü çeyrekte oyunu kontrolümüz altına aldık. 6-7 sayı da avantaj sağladık. Ancak bu dakikalarda yorulmuştuk. Bugün maçta iki uzunla oynamak istemedim. Çünkü Singleton ve Smits sayılar buluyordu. Ayrıca Hanga'nın normal sezonda yüzde 27, bugün ise yüksek yüzdeyle oynaması bizim için sürpriz oldu. Maçta 5'te 3 dış atış isabetiyle oynadı. Sondaki atışları da kaçırdık. Sonuç olarak ev sahibi avantajını kaybettik. Ancak durum 1-1 oldu. Burada onlar bizi yendi. Biz de onları kendi evlerinde yenmek için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Yılın transfer bombası patladı!Yılın transfer bombası patladı!
Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiasıOzan Kabak için Atletico Madrid iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolu efes ergin ataman barcelona THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Cocu'dan dikkat çeken F.Bahçe itirafı!

Cocu'dan dikkat çeken F.Bahçe itirafı!

F.Bahçe'de büyük şok! 3 yıldız arasında gerilim

F.Bahçe'de büyük şok! 3 yıldız arasında gerilim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman: Saha avantajını kaybettik

'Saha avantajını kaybettik'

Eden Hazard'ın 100 milyon euro karşılığı Real Madrid'e transfer olduğu iddia edildi

Yılın transfer bombası patladı!

Alman basını duyurdu! Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için suç duyurusu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için suç duyurusu

Jan Oblak Atletico Madrid ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Oblak Atletico'yla uzattı

Leganes 1 - 1 Real Madrid

Real'e bir darbe de Leganes'ten

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.