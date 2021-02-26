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Ergin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendik

26.02.2021 22:42 | Son Güncelleme:
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Ergin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 106-74 gibi farklı bir skorla yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Başlangıcın önemine değinen Ataman, "Bence maça mükemmel başladık. Maçı ilk çeyrekte kazandık. Mükemmel bir savunma yaptık. İlk 5 dakikada sayı atamadılar. Bu sayede güven kazandık. İlk çeyrekte topu iyi paylaştık. Özgüvenimiz arttı. 14 üçlük içinde 2-3 üçlük şanstı ama maç boyunca mükemmeldik." dedi.

Maç boyunca aynı konsantrasyonu koruduklarını belirten koç, "Hiç bırakmadık maçı. Fark 28-29 sayıyken de bırakmadık. Bazen savunma yapmayı unuttuk fark açılınca. İkinci çeyrekte tempoyu bulamadık. Harika bir derbiydi." ifadelerini kulandı.

Gelecek maçlara odaklanmaları gerektiğini söyleyen Ergin Ataman, "Burası EuroLeague. Üst üste 10 maç kazanmış bir takımı yendik. Bu maçı kapatmak zorundayız. Gelecek hafta iki maç var. Valencia ve CSKA maçları var. Barcelona'daki gibi, bir kez daha gücümüzü gösterdi oyuncularım." diye konuştu.

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