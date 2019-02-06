Ergün Penbe: Kupanın olduğu her yerde Galatasaray vardır

Galatasaray’ın UEFA Kupasını kazandığı 2000 yılında takımın kadrosunda yer alan Ergün Penbe ve Hakan Ünsal, 19 yıl sonra kupayla tekrar buluştu. Ergün Penbe ve Hakan Ünsal, UEFA Kupası serüveni ve Galatasaray’ın son durumu hakkında ise İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Kupaya uzun yıllar sonra dokunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Ergün Penbe, "19 yıl bu kupaya başka bir takım ulaşamadı. Bu kupanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Hatta bize değer kattı. Artık bize keşke futbolu bırakmasaydınız, sizin gibiler gelmedi diyorlar. Oynadığımız dönemde de gençlerin önünü açın diyorlardı. Güzel maçlar çıkardık. Biz hep keyif aldık o zaman oynadığımız maçlarda. Herkes oynadığı oyundan keyif alınca başarı geldi. UEFA’ya kaldığımız zaman birçok arkadaşımız bu kupayı müzemize getireceğimize inanıyordu. Kupayı aldığımızda dokunma şansım olmadı. Resmim var mı onu bile bilmiyorum. O zaman eve götürenler olmuştu. 17 Mayıs’larda her zaman o heyecanı yaşıyoruz. Rekorlar kırılmak için var. İnşallah bizim rekoru da kırarlar. Ama Türk futbolu iyiye gitmiyor. Biz yanılmıyorsam 4 yabancıyla aldık. Şimdi bir hayli yabancı var. Bu kupayı getirebilir miyiz diye sorsanız hakikatten zor. İnşallah ilerleyen yıllarda futbolumuzda çok daha iyi yerlere geliriz" dedi.

"Takımda biraz sıkıntılar var"

Benfica maçında Galatasaray’ın kazanacağını belirten Penbe, "Kupanın olduğu her yerde Galatasaray he zaman vardır. Biz yaşayan ve yaşatanlar olarak bunu biliyoruz. Galatasaray gittiği yere kadar gidecektir. Ama biraz sıkıntılar var takımın ekonomik olarak ve ilk yarıda yaşanan sıkıntılar var. Galatasaray Avrupa’da farklı oynayan bir kimliğe sahip. Benfica maçı zorlu da olsa Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hakan Ünsal: "Galatasaray’ın işin çok da kolay değil"

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Lig’inde işinin çok kolay olmadığını belirten Hakan Ünsal, "Çok duygu ve gurur verici bir an. Uzun yıllar sonra bu arkadaşı görmek güzel. Daha da güzelmiş kupa. Kendisi bize gösterilen sevginin sebebidir. Türk futbolu için önemli bir kupaydı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen bizim hala unutulmamız olmamız bu kupa sayesindedir. Onu tekrar hissetmek mutluluk verici. Bu kupa kazanıldığında yaklaşık 4 yıllık emek ve sürecin eseriydi. Bu tür başarıyı kazanmak hemen kurulan iyi kadrolarla mümkün değil. Artık takımlar çok güçlü. Galatasaray’da önemli değişimler oldu. Pozitif yansıyacak oyuncular da alındı ama bunların ne vereceğini bu süreçte göremiyoruz. UEFA kupası bu tür değişimleri kaldıracak bir yer değil. Hatasız, problemsiz gitmeniz ve o havayı yakalamanız lazım. Galatasaray’ın geçmişi pozitif anlamda bir tık ileriyi düşünmesini sağlıyor. Finale gider mi gitmez mi göreceğiz ama işinin kolay olmadığını söyleyelim" açıklamasını yaptı.