Ergün Penbe: Şampiyon henüz belli değil

Galatasaray’ın unutulmaz yıldızlarından Ergün Penbe, Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi’nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. Başakşehir’in en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, “Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir” dedi.

