Eric Cantona’dan flaş sözler: Jose Mourinho’nun yerinde Pep Guardiola olmalıydı…

Manchester United’ın ve dünya futbolunun efsanevi oyuncularından Eric Cantona, İngiliz Daily Mail’e verdiği keyifli röportajda Manchester United’ın inişli çıkışlı gidişatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Alison Kervin’e konuşan Cantona, Jose Mourinho’yu sevdiğini ancak deneyimli çalıştırıcının United taraftarlarının istediği futbolla uyuşmadığını da dile getirdi.

Kırmızı Şeytanlar’ın başında Pep Guardiola’nın olması gerektiğini ifade eden Cantona şöyle konuştu: “Eğlence yok, yaratıcılık yok. Mourinho’yu seviyorum. İyi bir kişiliği var ancak United’a uygun değil. Yerinde Pep Guardiola olmalıydı. Olmalıydı ancak o adını ağzıma alamayacağım diğer kulüpte büyülü işler yapıyor.”

‘O ismi söylemek bana acı verir’

“O ismi söyleyemem. O ismi söylemek bana acı verir. Elbette şaka yapıyorum. Manchester City harika futbol oynuyor. Sadece bu sebeple ‘Guardiola, United’da olmalıydı’ diyorum. O, Johan Cruyff’un manevi oğlu -Cruyff yönetiminde Barcelona’da oynadı ve her şeyi ondan öğrendi. United’da olması gereken tek kişi o.”