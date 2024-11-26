Erik pestili tarifi: Erik pestili nasıl yapılır?

Erik pestili tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 1 kilo erikle 1 tepsi erik pestil elde edebileceğiniz gibi malzeme miktarlarını artırarak daha fazla pestil de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 kilo erik

1 bardak su

1 kase ceviz