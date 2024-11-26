Erik pestili tarifi: Erik pestili nasıl yapılır?

Yaz lezzetlerini saklayıp kış aylarında da bu lezzetlerden mahrum kalmak istemeyenlerdenseniz pestil bu lezzetleri muhafaza etmenin en keyifli ve pratik hali. Erik pestili tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz.
Erik pestili tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 1 kilo erikle 1 tepsi erik pestil elde edebileceğiniz gibi malzeme miktarlarını artırarak daha fazla pestil de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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