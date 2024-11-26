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Erik pestili tarifi: Erik pestili nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 23:11
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Yaz lezzetlerini saklayıp kış aylarında da bu lezzetlerden mahrum kalmak istemeyenlerdenseniz pestil bu lezzetleri muhafaza etmenin en keyifli ve pratik hali. Erik pestili tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz.

Erik pestili tarifi: Erik pestili nasıl yapılır?
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Kaç porsiyon 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Porsiyon 350kal

Erik pestili tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 1 kilo erikle 1 tepsi erik pestil elde edebileceğiniz gibi malzeme miktarlarını artırarak daha fazla pestil de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 kilo erik
  • 1 bardak su
  • 1 kase ceviz

TARİF

  • Erikleri yıkayın ve ayıklayın.
  • Bir tencereye erikleri aktarın.
  • 1 bardak su ekleyin ve kaynatın.
  • Soğumadan blender ile püre haline getirin.
  • Cevizleri ekleyip karıştırın.
  • Tepsiye yağlı kağıt serin.
  • İnce bir tabaka olacak şekilde karışımı yayın.
  • İki gün kurumaya bırakın.
  • Kuruyunca şeritler halinde keserek rulolar yapın.
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Anahtar Kelimeler:
erik tarif
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