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Erkan Kolçak Köstendil Hollanda Ligi ekibinin yeni kalecisi oldu! Eşinden tepki gecikmedi

02.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin final yapmasıyla birlikte Hollanda’ya taşınan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Oyuncuya en büyük destek, kendi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun'dan geldi.

Erkan Kolçak Köstendil Hollanda Ligi ekibinin yeni kalecisi oldu! Eşinden tepki gecikmedi

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonları gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı.

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Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi.

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Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı.

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Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

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"YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE"

Sosyal medyadan açıklama yapan ve fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" diye yazdı.

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Oyuncuya Instagram'dan tebrik mesajı yağdı. Köstendil'in eşi Cansu Tosun da kalp emojisi koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil Hollanda Milli Futbol Takımı
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