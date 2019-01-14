Erkan Kolçak Köstendil: Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum

Geçtiğimiz yaz meslektaşı başarılı oyuncu Cansu Tosun ile dünya evine giren Erkan Kolçak Köstendil, “İki oyuncunun evliliği zor derler, öyle mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Onu zorluk çekenlere sormak lazım. Bence bir zorluğu yok. Evlilik güzel şey… Gençler evlenin, başıboş gezmeyin” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Ev işleriyle arasının iyi olmadığını da itiraf eden sanatçı, “Ancak makarna ve tost yapabilirim” dedi. Ünlü oyuncu “Baba olmak istiyor musunuz” sorusunu ise “Çocuk kısmet işi. Kısmetse olsun. Kız erkek fark etmez” diye yanıtladı.

Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle toplayan Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Anadolu Yakası’nda özel bir AVM’de sevenleriyle buluştu. Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan’ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü’ne destek için gerçekleşen söyleşide kulüpteki kalecilik anılarını anlatan Köstendil’e bir de sürpriz yapıldı. Ünlü oyuncunun 35’inci yaş günü için pasta kesildi. “Daha önce hiç bu kadar kalabalıkla doğum günü kutlamamıştım” diyen Köstendil, mutluluğunu paylaştı. Kendisine “Erkan Reis” diye seslenildiğini söyleyen ünlü isim, “Vartolu karakterinin en sevdiğim yönü aileye bağlı olması” dedi.

KALECİ OLMAYI HAYAL EDİYORDUMNormal bir yaşantı sürdürdüğünü dile getiren Köstendil, “Vapura, metroya biniyorum, kimse bakmıyor. Herkes kendi derdinde, kendi dünyasına odaklı” dedi. Köstendil ayrıca, “Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçerek atıyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye. Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler” açıklamasında bulundu.

MISIR YORUMU

Son dönemde film yapımcıları ve sinema sahipleri arasında yaşanan ‘mısır’ tartışmasına da değinen sanatçı, “Türkiye’de sinema sanatının en büyük sorunu mısır çözüldüyse ne mutlu” sözleriyle büyük alkış aldı. Sadece oyunculuğuyla değil, sesi ve yorumuyla da beğeni toplayan Köstendil, “Çok albüm teklifi geldi. Bazı oyuncu arkadaşlarım yapıyor ve onlara yakışıyor. Ancak albüm çıkarmak haddim değil şimdilik. Gerçek müzisyenlere haksızlık olur” diyerek bu konudaki tavrını ortaya koydu.

VEFASPOR’A GİTTİĞİMDE HOCA BENİ BEĞENMEDİ

Vefaspor’un kalecisi olan ünlü oyuncu, “Vefaspor’a gittiğimde hoca önce beni beğenmedi takıma almak istemedi. 2 antrenman sonra aldı ancak. Şimdi bir efsaneyi geri döndürmeye çalışıyoruz” dedi. Ünlü oyuncu “Muslera’nın yerinde olabilir miydin” sorusuna ise “Babam fanatik Galatasaraylıydı. Onun hayaliydi Galatasaray’da oynamam. Bir dönem ona hazırlandım. Kalecilik koruyan kollayan insanın yapacağı iştir. Diğer futbolculardan farklı konumdadır. Biraz da nankörlük seviyesi yüksektir. Antrenmanları kaçırdığım zaman telafi için evde çalışıyorum. Bir odayı bunun için kullanıyorum” diye konuştu.

