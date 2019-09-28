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Erkan Kolçak Köstendil 12 Numaralı Adam'ın İstanbul galasını yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Oyunculuğu kadar yazarlığı ve yönetmenliğiyle de yeteneğini konuşturan Erkan Kolçakköstendil, ‘12 Numaralı Adam’ oyunuyla İstanbul’da ilk kez dün akşam tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Erkan Kolçak Köstendil 12 Numaralı Adam'ın İstanbul galasını yaptı

Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan galaya ünlü ismin rol aldığı ‘Çukur’ dizisi ekibi çıkarma yaptı. Diziden rol arkadaşları Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Kadir Çermik, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Ece Yaşar, Gökşen Ateş dışında dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Sinan Öztürk ve senaristi Gökhan Horzum da izlemeye gelen isimler arasında yer aldı.

Erkan Kolçakköstendil

Ayrıca Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Bülent Emrah Parlak, Begüm Birgören ve Bige Önal gibi birçok ünlü oyuncu İstanbul galasında arkadaşları Erkan Kolçakköstendil’i yalnız bırakmadı ve oyun sonrası dakikalarca ayakta alkışladılar.

Erkan Kolçakköstendil_Cansu Tosun

Erkan Kolçakköstendil, kendi yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyunu ‘12 Numaralı Adam’la bir yıl içinde tam 4 kıta, 13 ülke, 45 şehir gezerek 20.000’den fazla seyircinin karşısına çıktı. Dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılanan oyunun İstanbul galası için tiyatroseverler 2000 kişilik Bostancı Gösteri Merkezi’ni doldurdu.

Perihan Savaş

Gökçe Bahadır

Begüm Birgören

Bülent Emrah Parlak

Leyla Lydia Tuğutlu

Aras Bulut İynemli_Bige Önal

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Erkan Kolçakköstendil 12 numaralı adam

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