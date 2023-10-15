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Erkan Özerman, Fatih Altaylı'ya anlattı! Adnan Oktar'ın erkek mankeninden olay suçlama: Seks...

15.10.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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34. Best Model Türkiye yarışması sonrası erkek yarışmacılar tarafından tacizle suçlanan Erkan Özerman, Fatih Altaylı'nın Youtube programına katıldı. Erkan Özerman, Adnan Oktar ekibinin Best Model of Turkey'e katılan kızları kedicik olmaları için ikna etmeye çalıştıklarını iddia etti. Özerman ayrıca Adnan Hocacı manken bir erkeğin kendisini cinsel ilişkiyle suçladığını söyleyerek gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Best Model Türkiye yarışmasının ardından bazı erkek yarışmacılar tarafından tacizle suçlanan Erkan Özerman bu iddiaları kabul etmemiş ve taciz olmadığının kanıtlandığını ve suçlamaların asılsız olduğunu söylemişti.

Fatih Altaylı'nın Youtube programına katılan Erkan Özerman, Adnan Oktar ekibine dair açıklamalarla dikkat çekti.

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ADNAN HOCACI ERKEKLERİ DEMİR ÇUBUKLA KOVMUŞ

Özerman, o dönemlerde Adnan Oktar ekibinin mankenlerle irtibat kurduğu duyumlarına sahip olduğunu, kendisi de Best Model of Turkey'ın düzenleyicisi olduğundan Adnan Oktar tarikatının karşısına çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

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Erkan Özerman; 1995 yılında düzenlenen yarışma sürecinde otelde bulunan yarışmacı kızlardan dört kızın dört erkekle sohbet ederek oturduklarını gördüğünü, kızlara ve ailelerine karşı hissettiği sorumluluk nedeniyle bu erkeklere kim olduklarını sorduğunu, erkeklerin Adnan Hoca tarikatından olduğunu anlaması üzerine onları demir çubukla, hakaretler savurarak otelden kovduğunu açıkladı.

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ADNAN HOCACI MANKENDEN ŞOKE EDEN İDDİA

Özerman, otelden kovduğu gençler ile davalık olduğunu, hiç beklenilmeyen kurumların bu insanların arkasında durduklarını iddia etti.

Özerman yaşanan bu olayın ardından yine de Adnan Oktar suç örgütünden kişilerin yarışmaya sızdığını, yarışmacı olarak yer aldıklarını açıkladı. Özerman devamında "Çok yakışıklı bir oğlan vardı, 5 sene evvel. 3. olduğu sırada Adnan Hoca üyesi olduğunu öğrendim, çağırdım yanıma... Ben bir Adnan Hoca'yı temsil eden birine Türkiye'yi temsil etme hakkını vermem dedim. Çıktı televizyona 'benimle seks münasebeti kurmadığı için beni 3. yapmadı' dedi" diyerek gündem oldu.


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Adnan Oktar Erkan Özerman Model gençler

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