Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği anların videosu ortaya çıktı! "Kapat önünü o...u"

Aylar önce gerçekleştirilen Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan organizatör Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi.

PODYUMDAKİ KIZLARA KÜFREDİYOR

Hafta sonu gerçekleştirilen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

