Erkan Özerman "Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin" demişti! İşte Müge Dağıstanlı'nın o videosu

tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'ya katılan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın "Utanmazsınız" sözüyle çılgına dönen sunucular "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız" dedi.

Yayın boyunca Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt "Sus bir dakika" sözünden sonra iyice sinirlendi ve "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

SUNUCUYLA İLGİLİ İDDİASI ORTAMI GERDİ

Daha sonra Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya "Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman" deyince stüdyoda sesler yükseldi.

Müge Dağıstanlı'ya "Evli barklı kadınsın, Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istedin" iması yapan Özerman'a, Gülşen Yüksel'den de tepki geldi.

Özerman, sunucu Müge Dağıstanlı'ya "Seni utandırmak istemiyorum. Çok sevdiğim biriyle evlisin. Kıvanç'ın fotoğraflarını niye istedin" deyince ünlü sunucu "Terbiyesizsiniz. Bunlar çok ayıp şeyler, benden özür dileyeceksiniz. Bu olayı kapatmak için bunları çıkarıyorsunuz. Bu sözlerinizden sonra bu çocuklara daha çok inandım" dedi.

Özerman'ın bu iddiaları sonrası Müge Dağıstanlı'nın o programındaki anları bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlandı. Özerman'ın iddiası videoda yer almıyordu.



