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Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum

30.11.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Erkan Özerman "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi" ifadelerini kullandı.

Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum

Okan Bayülge'in programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sunucu Saba Tümer, yönetmen Ömer Faruk Sorak, oyuncu Nejat Uygur Jr., oyuıncu Romina Özipekçi, Prof. Dr. Murat Binbay, BEST Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman oldu.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM"

Pankreas kanserine yakalanan Erkan Özerman "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor." dedi.

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