Erkan Petekkaya'dan şaşırtan aşı yorumu: Aşının uygulanma biçimine karşıyım

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dünyaevine girdi. Levent Çatmaz-Seren Kestel çiftinin nikah şahitliğini Erkan Petekkaya, ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.

Yeni bir dizi için kolları sıvayan Erkan Petekkaya düğünde muhabirlere ilginç açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarını şu sözlerle savundu: Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben da aşının uygulanma biçimine karşıyım"

Erkan Petekkaya açıklamasının devamında "DSÖ kimin elinde neden sürekli Biontech vuruyorlar" dedi.

Erkan Petekkaya "Önemli olan çocuklarımızın sağlığı başlarım paraya pula" yorumunda bulundu.

Petekkaya'nın bu sözleri sosyal medyada iste tepki çekti. Ünlü oyuncu hakkında "Herkes işine baksın" yorumları yağdı.



