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Erkan Petekkaya'dan tepki çeken video için açıklama: Tuzu kuru oyuncular bir de işçiye sor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 22:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Erkan Petekkaya sözleri kendisine ait olan 'oy korona' adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirmişti. Koronavirüs salgını olmasına rağmen Gel Dese Aşk dizisinin çekimlerinin devam etmesi ve Petekkaya'nın setten paylaştığı şarkılı videoya ünlü isimler tepki göstermişti. Erkan Petekkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi. Petekkaya, "Bütün işçilere tek tek sordum hepsi çalışmak istedi. Herkeste Netflix yok onlar ne izleyecek?" dedi.

Erkan Petekkaya'dan tepki çeken video için açıklama: Tuzu kuru oyuncular bir de işçiye sor

Erkan Petekkaya’nın koronavirüs videosuna meslektaşlarından tepki yağdı. Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etmişti. ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlayan Petekkaya gelen eleştirilere de sert yanıt verdi.

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"TUZU KURU OYUNCULAR BİR DE İŞÇİYE SOR"

Erkan Petekkaya açıklamasında şunları söyledi:
"Tuzu kurular siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netfilix , ondan bağımsız Digiturkportal var. Onlar ne izleyecek? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi. Herkes evinde ve bize ihtiyaçları var. Haydi kalın sağlıcakla. Sevene sevmeyene iyi seyirler. Bilim Kurulu söylesin son sözü siz değil. (Onların da hesabını tarih soracak). Soruna dikkat böyle çekilir. Kendine iyi bak, tek çözüm bu. Artık herkes başkası için kendisine bakmayı öğrenecek. Allah'ın sopası var. "

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Tuzu kurular siz sanıyormusunuz herkesin evinde c ı ı destekli netfilix . .ondan bagımsız dijitürk portal var onlar ne izleyecek . Sokaga çıkma yasagı ilan edilmedikçe birileri çalışacak .topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz .herkes kendi kapısının önünü süpürecek . Yalan söylemeyecek . İşçi aidatlarını birtakım masalarda yiyen sendikacılar tuzu kuru oyuncular . Bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi . #birdeişçiyesor herkes evinde ve bize ihtiyaçları var .ama bu gün .haydi kalın saglıcakla .sevene sevmeyene iyi seyirler . Bilim kurulu söylesin son sözü siz degil .(onlarında hesabını tarih soracak ). soruna dikkat böyle çekilir . #kendineiyibak tek çözüm bu .artık herkes başkası için kendisine bakmayı ögrenecek . Allahın sopası var.neyse haydi iyi seyirler.

Erkan Petekkaya (@erkanpetekkaya)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
erkan petekkaya, gel dese aşk, koronavirüs,

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