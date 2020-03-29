Erkan Petekkaya'dan tepki çeken video için açıklama: Tuzu kuru oyuncular bir de işçiye sor

Erkan Petekkaya’nın koronavirüs videosuna meslektaşlarından tepki yağdı. Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etmişti. ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlayan Petekkaya gelen eleştirilere de sert yanıt verdi.

"TUZU KURU OYUNCULAR BİR DE İŞÇİYE SOR"

Erkan Petekkaya açıklamasında şunları söyledi:

"Tuzu kurular siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netfilix , ondan bağımsız Digiturkportal var. Onlar ne izleyecek? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi. Herkes evinde ve bize ihtiyaçları var. Haydi kalın sağlıcakla. Sevene sevmeyene iyi seyirler. Bilim Kurulu söylesin son sözü siz değil. (Onların da hesabını tarih soracak). Soruna dikkat böyle çekilir. Kendine iyi bak, tek çözüm bu. Artık herkes başkası için kendisine bakmayı öğrenecek. Allah'ın sopası var. "



