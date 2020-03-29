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  4. Elçin Sangu ve Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya sert tepki!

Elçin Sangu ve Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya’nın koronavirüs şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Gel Dese Aşk dizisinin koronavirüs salgını sonrası ara vermemesi Elçin Sangu ve Nurgül Yeşilçay'ı kızdırdı.

Elçin Sangu ve Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya sert tepki!

Erkan Petekkaya’nın koronavirüs videosuna meslektaşlarından tepki yağdı. Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etmişti.

Petekkaya'nın bu paylaşımı sonrası Elçin Sangu “Biz ne anlatıyoruz bas bas bunlar ne yapıyor. Gel de delirme. Ekibe yazık ekibe!” diyerek setin ara vermemesini eleştirdi.

Erkan Petekkaya'dan şoke eden paylaşım! Tepki yağdıErkan Petekkaya'dan şoke eden paylaşım! Tepki yağdı

Paramparça dizisinden ayrıldıktan sonra eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya’ya dava açan Nurgül Yeşilçay’ın ise şu mesajıyla dikkat çekti:

“Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları.”

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu, nurgül yeşilçay, erkan petekkaya,

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