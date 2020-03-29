Elçin Sangu ve Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya sert tepki!

Erkan Petekkaya’nın koronavirüs videosuna meslektaşlarından tepki yağdı. Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etmişti.

Petekkaya'nın bu paylaşımı sonrası Elçin Sangu “Biz ne anlatıyoruz bas bas bunlar ne yapıyor. Gel de delirme. Ekibe yazık ekibe!” diyerek setin ara vermemesini eleştirdi.

Paramparça dizisinden ayrıldıktan sonra eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya’ya dava açan Nurgül Yeşilçay’ın ise şu mesajıyla dikkat çekti:

“Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları.”