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Erkan Petekkaya iddiası! Acun Ilıcalı'ya sert sözleri sonrası Kırmızı Oda'dan çıkarılmıştı! Reytingler düşünce...

22.01.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinde oynarken kanalın sahibi Acun Ilıcalı'yı hedef almıştı. Petekkaya'nın açıklamaları sonrası oyuncunun dizideki rolü iptal olmuştu. Kırmızı Oda'dan çıkarılan Erkan Petekkaya hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Reytingleri düşen Kırmızı Oda için geri adım atıldı. İddiaya göre Erkan Petekkaya diziye dönüyor.

Erkan Petekkaya iddiası! Acun Ilıcalı'ya sert sözleri sonrası Kırmızı Oda'dan çıkarılmıştı! Reytingler düşünce...

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisine dönüyor mu? Diziyle ilgili ortaya atılan iddia herkesi heyecanlandırdı. Reyting sıralamasında ilk zamanlarda iyi bir yerde olan Kırmızı Oda'nın son dönemde istenen başarıyı sağlayamaması dizinin biteceği iddialarını beraberinde getirmişti.

Delikanlı Sadi karakteriyle reytinglerde farkını ortaya koyan Erkan Petekkaya'nın ayrılığı sonrası Binnur Kaya’nın başrolünü oynadığı dizi, reytinglerde ilk 10’a bile giremedi. Bunun üzerine tv8’in patronu Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıkladı.

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Erkan Petekkaya o dönem sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı hedef alınca diziden ayrılmasına karar verilmişti. Ancak reytinglerde istenen başarı alınamayınca geri adım atıldı. Birsen Altuntaş'ın Instagram paylaşımına göre; Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin bol kahırlı yaşamı flashback sahnelerle renklendirilecek.

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Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
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