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Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

25.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya magazin basınının gündemine geldi. Başarılı oyuncunun yeni dizisi Son Gün'ün çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Çıkan bu haberlerin ardından Erkan Petekkaya'nın sevenleri sağlık durumuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

Oynadığı birçok dizi ve filmle gündeme gelen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Son olarak TRT Dijital için çekimleri yapılan Son Gün dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya'nın, dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Peki, Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

ERKAN PETEKKAYA KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Son Gün dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği iddiaları sosyal medyayı salladı. Başarılı oyuncunun sevenlerini korkutan haber sonrasında 'Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?' sorgulamaları internet üzerinden yapılmaya başladı.

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Birsen Altundaş'ın ulaştığı Erkan Petekkaya, “Kalp krizi falan geçirmedim. Sadece grip rahatsızlığım vardı. Şu an gayet sağlıklıyım ve sette işimin başındayım” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

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kalp krizi Erkan Petekkaya
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