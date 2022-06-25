Oynadığı birçok dizi ve filmle gündeme gelen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Son olarak TRT Dijital için çekimleri yapılan Son Gün dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya'nın, dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Peki, Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl?

ERKAN PETEKKAYA KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Son Gün dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği iddiaları sosyal medyayı salladı. Başarılı oyuncunun sevenlerini korkutan haber sonrasında 'Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?' sorgulamaları internet üzerinden yapılmaya başladı.

Birsen Altundaş'ın ulaştığı Erkan Petekkaya, “Kalp krizi falan geçirmedim. Sadece grip rahatsızlığım vardı. Şu an gayet sağlıklıyım ve sette işimin başındayım” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

