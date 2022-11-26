Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? O Kız dizisinin Kadir’i Erkan Petekkaya, Şarkılar Bizi Söyler’de

Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Gibi sorular merak konusu haline geldi. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak ünlü oyuncu, internetin ilgi odağı olmayı başardı. Günümüzde O Kız dizisinde oynayan başarılı oyuncunun doğum yeri ve yaşı merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya hakkında bilgiler

Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Erkan Petekkaya 1970 yılında Elazığ’da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan başarılı oyuncu, Lise öğrenimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanan Erkan Petekkaya birçok tiyatro oyununda, dizi ve film içeriklerinde yar aldı. Bedel, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp gibi projelerde yer aldıktan sonra 2010-2012 yılları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan rolüyle akıllara kazınmıştı.

Erkan Petekkaya evli mi, çocuğu var mı?

Erkan Petekkaya 2003 yılında beri Didem Petekkaya ile evlidir. Başarılı oyuncunun Cem Cano Petekkaya adında bir çocuğu bulunuyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan Erkan Petekkaya, mutlu bir evlilik geçiriyor.

