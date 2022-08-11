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  4. Erkan Petekkaya'lı O Kız fragmanı gündem oldu! Binnur Kaya hemen yorum yaptı

Erkan Petekkaya'lı O Kız fragmanı gündem oldu! Binnur Kaya hemen yorum yaptı

11.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Binnur Kaya ile Kırmızı Oda dizisinde rol alan ve efsane oyunculuğuyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya O Kız dizisiyle ekrana dönüyor. O Kız fragmanı seyirciden tam not aldı. Erkan Petekkaya'nın eski rol arkadaşı Kaya da fragmanı görünce dayanamadı ve bakın ne dedi.

Kırmızı Oda'daki performansıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor. Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan O Kız dizisinin tanıtımında baba ve kızı canlandıran Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer'li fragman yayınlandı.

Sezin Akbaşoğulları,Cengiz Orhonlu, Asiye Dinçsoy gibi isimlerinde yer aldığı O Kız dizisinin fragmanına beğeni yağdı.

İzleyicilerin kalbine dokunan tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, ikilinin uyumu izleyici tarafından çok beğenildi. Erkan Petekkaya'nın eski rol arkadaşı Binnur Kaya da hemen yorum yaptı.

Ekran Alıntısı

Fragmanı gören Kaya paylaşımında "Canım kardeşim, seninle gurur duyuyorum" dedi.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Erkan Petekkaya, O Kız'da 'Kadir'e hayat verecek. Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

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Erkan Petekkaya
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