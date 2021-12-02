Erkan Petekkaya neden hastaneye kaldırıldı? Erkan Petekkaya'nın hastalığı nedir?

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sana Söz dizisinde 'Ömer Komiser' rolü ile boy gösteren Erkan Petekkaya böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Erkan Petekkaya'nın hastalığı nedir? İşte detaylar...

ERKAN PETEKKAYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanan Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı. Kavacık Medistate Hastanesi'ne yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisi sürüyor.

Erkan Petekkaya böbrek taşı nedeniyle bir dönem sürekli hastaneye kaldırılmıştı. Petekkaya 4 sene evvel ameliyat masasına yatmıştı.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Aralık 1970 Elâzığ doğumlu Erkan Petekkaya 50 yaşındadır. 2003'te Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında çocuğu bulunuyor. Petekkaya kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro, sinema ve dizi projesinde yer aldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Ali Akarsu' rolü ile çıkış yakalayan Petekkaya ardından Dila Hanım, Benim Hala Umudum Var, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun, Gel Dese Aşk gibi projelerde başrol aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Delikanlı Sadi' rolüne hayat verdi. Deliler, Ayla, Kolpaçino 3. Devre, Kapan, Yeni Dünya, Gecenin Kanatları sinema filmlerinde rol aldı.

ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

