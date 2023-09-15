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Erkan Petekkaya'nın eşi güzelliğiyle büyüledi! 20. yıl dönüm sürprizi olay oldu

15.09.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son O Kız dizisinde Kadir karakterine hayat veren Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya'ya yaptığı sürprizle gündem oldu. 20. yıl dönümünü kutlayan Petekkaya'nın sürprizine sosyal medyada yorum yağdı.

Kırmızı Oda, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Paramparça gibi başarılı yapımlarda rol alan Erkan Petekkaya canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazındı. En son O Kız dizisinde başrolde yer alan Petekkaya 20 yıllık eşi Didem Petekkaya'ya yaptığı sürprizle gündem oldu.

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Eşiyle tatile çıkan ünlü ismin Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısıyla eşine sürpriz yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Erkan Petekkaya'nın eşi ile romantik anları beğeni topladı.

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Sosyal medya kullanıcıları "Gösterişten uzak, ne kadar samimi ve ne kadar gerçek", "Basit ama içten", "Kaç kişi eşine 20 yıl için teşekkür eder ki... Gönülden tebrikler", "Gösterişten uzak çok güzel bir sürpriz", "Eşi ne kadar da güzel" yorumlarında bulundu.

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Petekkaya, paylaştığı fotoğrafa ise '20 yıl... İyi ki varsın, teşekkür ederim' notunu düştü.

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2003 yılında evlenen Didem Petekkaya ve Erkan Petekkaya çiftinin Cem Cano isminde bir çocukları bulunuyor.

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