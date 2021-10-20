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Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

20.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında ekranlara gelen Japonyalı Gelin dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşan Japon oyuncu Ayumi Takano, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

Bir dönem ilgiyle izlenen Japonyalı Gelin dizisinde Erkan Petekkaya'nın partneri olan Japon yıldız Ayumi Takano, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İşte Ayumi Takano'nun son hali:

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

Türkiye'ye tesadüfen gelen ve bir daha ayrılmayan Japon güzel, Türk televizyonlarında birçok projede rol aldı.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

En son geçtiğimiz ağustos ayında vizyona giren Şeflerin Şefi filmiyle kamera karşısına geçen Takano, oyunculuğa 3 yıllık bir ara vermişti.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

Sosyal medyada epey aktif olan oyuncu, halen İstanbul'da yaşıyor.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapan 48 yaşındaki Takano, yazarlıkla da ilgileniyor.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

1998 yılında yer aldığı Her Şey Güzel Olacak filmi ile Türk izleyicisiyle tanışan oyuncu, 2010 yılında Japon Yılı'nın resmi dostluk elçisi olmuştu.

Erkan Petekkaya'nın Japon geliniydi! Unutulmaz dizi Japonyalı Gelin'in yıldızı Ayumi Takano'ya şimdi bakın!

AYUMİ TAKANO KİMDİR?

Ayumi Takano, 25 Şubat 1973 tarihinde Tokyo'da doğdu. Nihon Üniversitesi'nde Tiyatro okuyan yıldız, henüz 18 yaşındayken Oscar Promotion’da oyunculuk eğitimi aldı. 1997'de Türkiye'ye gelen Takano, 1998 yılında Her Şey Çok Güzel Olacak filminde oynadı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans yaptı. Hala İstanbul'da yaşayan oyuncu, Japonya'ya yılda birkaç defa gidiyor.

Ayumi Takano'nun yer aldığı projeler:

Şeflerin Şefi (2021)
Dolunay (2017)
O Hayat Benim (2016)
Ertuğrul 1890 (2015)
Aşkım Aşkım (2008)
Hırsız Var (2005)
Ağa Kızı (2004)
Japonyalı Gelin (2004)
G.O.R.A (2004)
Hadi Uç Bakalım (2003)
Hayat Bilgisi (2003)
Yeşil Işık (2002)
Aşkım Aşkım (2001)
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

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Japonya Erkan Petekkaya
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