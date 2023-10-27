Erkan Petekkaya setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Aynalı Tahir, Serseri, Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, Kırmızı Oda ve O Kız gibi birçok başarılı projede yer alan Erkan Petekkaya'nın yeni projesi merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altunaş'ın haberine göre; Erkan Petekkaya OGM Pictures imzalı “Saplantı” dizisiyle setlere geri dönüyor. Ünlü aktör yine ekranda oyunculuk şovu yapacağı çok özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Aybüke Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin hikayesinde bir dizi değişiklik de yapılıyor. Star TV’nin merakla beklenen dizisinin yönetmen koltuğunda Aşk-ı Memnu efsanesine de imza atan artık Emmy ödüllü yönetmen Hilal Saral oturacak.

Böylece Erkan Petekkaya ilk dizisi “Aynalı Tahir”in yönetmeni Hilal Saral’la yıllar sonra aynı projede yer alacak.