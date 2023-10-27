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Erkan Petekkaya setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

27.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erkan Petekkaya setlere geri dönüyor. Son olarak O Kız dizisinde hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Petekkaya'nın yeni adresi belli oldu.

Aynalı Tahir, Serseri, Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, Kırmızı Oda ve O Kız gibi birçok başarılı projede yer alan Erkan Petekkaya'nın yeni projesi merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altunaş'ın haberine göre; Erkan Petekkaya OGM Pictures imzalı “Saplantı” dizisiyle setlere geri dönüyor. Ünlü aktör yine ekranda oyunculuk şovu yapacağı çok özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Erkan Petekkaya 1

Aybüke Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin hikayesinde bir dizi değişiklik de yapılıyor. Star TV’nin merakla beklenen dizisinin yönetmen koltuğunda Aşk-ı Memnu efsanesine de imza atan artık Emmy ödüllü yönetmen Hilal Saral oturacak.

Erkan Petekkaya 2

Böylece Erkan Petekkaya ilk dizisi “Aynalı Tahir”in yönetmeni Hilal Saral’la yıllar sonra aynı projede yer alacak.

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Erkan Petekkaya Oyuncu

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