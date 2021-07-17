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Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

17.07.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz ay TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medyadan "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek Acun Ilıcalı'yı eleştirmiş, bu açıklamaların ardından diziyle yollarını ayırmıştı. Bir muhabirin bu durumu sormasına öfkelenen Erkan Petekkaya, sinirlerine hakim olamayarak muhabire, "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"diyerek göz dağı verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi.

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Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürmüş, sosyal medya hesabından "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

"O MİKROFONU ALIR SANA NE YAPARIM"

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 'Şafak Vakti' filminin galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Petekkaya, bir muhabirin "Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine öfke patlaması yaşayarak, muhabire "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma ayıptı. Burada olacak iş mi?" sözleriyle tepki çekti.


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Beyaz TV Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
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