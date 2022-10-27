MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne?

Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne?

27.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Evet-Hayır programını sunan Erkan Yolaç sağlık problemleriyle boğuşuyor. Sağlığının kötü olduğu öğrenilen Yolaç hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne? İşte merak edilenler...

Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne?

Erkan Yolaç'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yolaç'ın, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne? 1935 doğumlu Erkan Yolaç 87 yaşındadır. İşte merak edilenler...

ERKAN YOLAÇ'IN HASTALIĞI NE?

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti ve burada zatürre teşhisi konulmuştu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Asuman Yolaç, Erkan Yolaç'ın 9 Temmuz'da koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 doğumlu Erkan Yolaç 87 yaşındadır. Babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. Önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi nedeniyle Kastamonu'na taşındı. Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Bu sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenildi tüm anonsları üstlendi. 1960'da Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazandı ve orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. 1976 yılından beri Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdıİki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı
Survivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştıSurvivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı
Dünyaca ünlü şarkıcının korkutan anları! Sahnede 'gözü' düştü!Dünyaca ünlü şarkıcının korkutan anları! Sahnede 'gözü' düştü!
Anahtar Kelimeler:
Sunucu hastalık erkan yolaç erkan yaşında

En Çok Okunan Haberler

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."

Sevgilisi ve üvey annesini koltukta bastı! "Battaniyeyi üzerinden çekince..."

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazdı, dehşeti yaşadı

Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazdı, dehşeti yaşadı

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

Şaka değil gerçek! Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.