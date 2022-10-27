Erkan Yolaç'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yolaç'ın, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, hastalığı ne? 1935 doğumlu Erkan Yolaç 87 yaşındadır. İşte merak edilenler...

ERKAN YOLAÇ'IN HASTALIĞI NE?

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti ve burada zatürre teşhisi konulmuştu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Asuman Yolaç, Erkan Yolaç'ın 9 Temmuz'da koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 doğumlu Erkan Yolaç 87 yaşındadır. Babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. Önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi nedeniyle Kastamonu'na taşındı. Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Bu sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenildi tüm anonsları üstlendi. 1960'da Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazandı ve orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. 1976 yılından beri Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.



