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  4. Erkek arkadaşı suçlanıyordu... Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

Erkek arkadaşı suçlanıyordu... Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

06.05.2024 14:08
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ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti. Fenomen ismin mezarı itiraz sonrası açıldı. İşte yaşanan gelişmeler...

Erkek arkadaşı suçlanıyordu... Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ölüm haberi ailesini şoke etmişti. Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı, ailesinin isteği üzerine otopsi yapılmak üzere açıldı.

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CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrinin açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

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Yağmur Taktaş'i öldürdüğü iddia edilen o sevgilinin paylaşımları gündem oldu Yağmur Taktaş'i öldürdüğü iddia edilen o sevgilinin paylaşımları gündem oldu

Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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