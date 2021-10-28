Erkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecek

Alperen Duymaz, Çarpışma dizisinde Melisa Aslı Pamuk, Zemheri dizisinde Ayça Ayşin Turan ve son olarak da Son Yaz dizisinde Hafsanur Sancaktutan ile çift rolünde harikalar yarattı.

Son Yaz geçtiğimiz hafta final yaptı. Alperen Duymaz da Erkek Severse adlı diziyle el sıkıştı. Alperen Duymaz’ın Erkek Severse dizisindeki partneri Büşra Develi oldu.

Büşra Develi, en son geçen sezon Akıncı isimli dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer almıştı. Aslı Zengin’in hikayesini yazdığı dizi bir romantik komedi yapımı olacak ve Bein Connect platformunda yayınlanacak.



