MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Erkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecek

Erkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecek

28.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz final yaptıktan sonra elini çabuk tutan Alperen Duymaz, ücretli platformlarda yayınlanacak Erkek Severse dizisi ile el sıkışmıştı. Dizinin kadın başrolü Büşra Develi oldu.

Erkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecek

Alperen Duymaz, Çarpışma dizisinde Melisa Aslı Pamuk, Zemheri dizisinde Ayça Ayşin Turan ve son olarak da Son Yaz dizisinde Hafsanur Sancaktutan ile çift rolünde harikalar yarattı.

Son Yaz geçtiğimiz hafta final yaptı. Alperen Duymaz da Erkek Severse adlı diziyle el sıkıştı. Alperen Duymaz’ın Erkek Severse dizisindeki partneri Büşra Develi oldu.

1781058_620x410

Büşra Develi, en son geçen sezon Akıncı isimli dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer almıştı. Aslı Zengin’in hikayesini yazdığı dizi bir romantik komedi yapımı olacak ve Bein Connect platformunda yayınlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alişan ve Buse Varol çiftinden boşanma iddiası sonrası ilk paylaşımAlişan ve Buse Varol çiftinden boşanma iddiası sonrası ilk paylaşım
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı! Yeni sevgilisiyle...Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı! Yeni sevgilisiyle...
Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Büşra Develi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

Bu meyve ve sebzeleri buzdolabından uzak tutun

Bu meyve ve sebzeleri buzdolabından uzak tutun

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Yalnızca çorba yapılıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz

Yalnızca çorba yapılıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz

Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...

Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.