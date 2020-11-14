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Erkek tenisinin en iyileri sezonu Londra'da kapatacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Yarın başlayacak ATP Finalleri'nde Djokovic ve Nadal'ın da aralarında bulunduğu sezonun en iyi 8 tenisçisi mücadele edecek.

Erkek tenisinin en iyileri sezonu Londra'da kapatacak

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri yarın başlayacak. İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 51'incisi, 15-22 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak. Maçlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

O2 Arena'da oynanacak sert kort turnuvasına katılan isimler, "Tokyo 1970" ve "Londra 2020" adları verilen dörderli, iki gruba ayrılacak. Tokyo 1970 Grubu'nda 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman mücadele edecek.

Londra 2020 Grubu'nda ise 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev yer alacak. Rublev ve Schwartzman, kariyerlerinde ilk defa sezon sonu turnuvasında boy gösterecek.

SON ŞAMPİYON TSİTSİPAS İLK GÜN SAHNEDE

Sezon sonu turnuvasının açılış karşılaşmasında, geçen yılın şampiyonu Tsitsipas ile finalde yendiği Thiem korta çıkacak. İlk gün ayrıca 2010 ve 2013 finalisti Nadal, Rublev ile karşılaşacak.

Kariyerinde 6. kez yılı dünya sıralamasının zirvesinde bitirmeyi garantileyen ve Pete Sampras'ın rekorunu egale eden Djokovic ise organizasyonun ikinci gününde korta çıkacak. Turnuvayı 5 kez kazanan Djokovic, Schwartzman ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyon, 22 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

REKOR FEDERER'DE

39 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, elde ettiği 6 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı ismi olarak dikkati çekiyor.

ATP Finalleri'ni en fazla kazanan tenisçiler şöyle:

  1. Roger Federer (İsviçre): 6

  2. Ivan Lendl (Çekya): 5

Pete Sampras (ABD): 5

Novak Djokovic (Sırbistan): 5

  1. Ilie Nastase (Romanya): 4

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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