'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

Daily Mirror'ın haberine göre Seks robotları üretici firması LumiDolls'un patronu Sergi Prieto yakında erkek seks robotlarının da hizmete çıkacağını aktardı.

Prietro müşterilerinin tüm 'çılgın fantezilerini' gerçekleştirme şansı sunduklarını aktardı.

Öte yandan patron Pietro erkek müşterilerin en çok talep ettiği fantezinin biseksüel üçlü seks olduğunu aktardı.

Prietro "Muhtemelen etten kemikten bir adamla anal seks deneyimlemek istemeyen biseksüel ya da heteroseksüel erkekler bunu tercih ediyor" dedi.

Japonya'daki genelevden önce Rusya, İspanya ve İtalya'da da seks robotlarının hizmet verdiği genelevler açılmıştı.

Japonya'daki genelev üç saatlik bir seans için 250 Euro alırken, fantezileri gerçekleştirmenin bir saati 90 Euro.

