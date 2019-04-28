Mynet Trend

'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Japonya'da tamamı seks robotlarından oluşan ilk genelev açıldı. Ancak bu genelevin müşterilerinin dünyadaki eğilim aksine farklı bir talepleri var, erkek seks robotları.

'Erkekler kadından çok hemcinsi seks robotlarına rağbet ediyor'

Daily Mirror'ın haberine göre Seks robotları üretici firması LumiDolls'un patronu Sergi Prieto yakında erkek seks robotlarının da hizmete çıkacağını aktardı.

Prietro müşterilerinin tüm 'çılgın fantezilerini' gerçekleştirme şansı sunduklarını aktardı.

Öte yandan patron Pietro erkek müşterilerin en çok talep ettiği fantezinin biseksüel üçlü seks olduğunu aktardı.

0_THP_CHP_270419SLUG_6018JPG

Prietro "Muhtemelen etten kemikten bir adamla anal seks deneyimlemek istemeyen biseksüel ya da heteroseksüel erkekler bunu tercih ediyor" dedi.

Japonya'daki genelevden önce Rusya, İspanya ve İtalya'da da seks robotlarının hizmet verdiği genelevler açılmıştı.

Japonya'daki genelev üç saatlik bir seans için 250 Euro alırken, fantezileri gerçekleştirmenin bir saati 90 Euro.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı
Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşetiSu kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seks robotu genelev biseksüel japonya
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Statta porno film çektiler

Statta porno film çektiler

Bu sabah İstanbul! Mahşeri kalabalık

Bu sabah İstanbul! Mahşeri kalabalık

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

Su kuyusundan 5 ceset çıktı! Üvey baba dehşeti

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

En eski ayak izinin yeri belli oldu!

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Ölüm riski var

Yaşlı adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çatı katından mağazanın içine böyle düştü

Korku dolu anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.