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Erkekleri domuza çevirdiği mağara bulundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Mağarasına aldığı erkekleri domuza çevirip koleksiyon yapan mitolojik karakter Kirke'nin yaşadığı iddia edilen adanın nerede olduğu keşfedildi. İşte o efsane ve o ada...

Homeros'un Odysseus'undaki ünlü karakterlerden biri olan Kirke, Odysseus'un sevgilisi, büyücü tanrıçadır. Aiaie adasında yaşayan Kirke, bazı kaynaklarda Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızı, bazı kaynaklarda Helios ile Hekate'nin kızı olarak geçer. Kirke'nin avcıları ve denizcileri uyuşturduktan sonra inine alıp onları domuza dönüştürmek gibi tuhaf bir hobisi vardır. Kirke, zehirli yiyecek ve şarap kullanarak, Odysseus'un mürettebatının hepsini domuz haline getirir.

KİRKE ONUN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞIRIR

Tanrı Hermes, Odysseus'un yardımına koşar; Kirke ona sihirli şarabı içireceği anda, içine Hermes'in Kirke için kopardığı Moly adlı sihirli bir bitkiyi atar ve kılıcıyla saldırıp tanrıçayı alt ederek, kendisine ve arkadaşlarına bir kötülük yapmayacağına söz verdirir. Kirke, Odysseus'un gücü karşısında şaşırır, erkekliğine aşık olur ve onu yatağına aldıktan sonra arkadaşlarını da tekrar insana dönüştürür. Odysseus böylece Ithaca'ya dönmeden önce Kirke'nin konağında bir yılı aşkın bir süre kalır. Bu ortamın dilediği gibi keyfini sürer.

GÜNÜMÜZE KADAR YERİ GİZEMİNİ KORUDU

Adanın nerede günümüze kadar gizemini koruyordu. Adanın nerede olduğu geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Dramatik ve yeni bir çalışmada İtalyan araştırmacılar, mağarayı keşfettiklerini iddia etti. Yurdu İtalya olan Kirke'nin, ininin İtalya'nın 60 mil güneyinde, İtalya'nın bir dağ yarımadasının derinliklerinde oturduğu tespit edildi.

MAĞARA DUVARINA İPLERİ KULLANARAK TIRMANDI

Kayalıklara kürek çeken araştırmacılar, mağara duvarına ipleri kullanarak tırmandı. Roma Sotterranea Speleo-Arkeoloji Araştırmaları Derneği'nden ekip üyesi Marco Placido, "Sadece 10 metre derinlikte görünüyor, ancak bir sürprizle gizleniyor" dedi.

MAĞARA HENÜZ HALKIN ERİŞİMİNE AÇIK DEĞİL

İnin derinliklerinde, bir zamanlar insanlar tarafından işgal edildiğini işaret eden pişmiş toprak vazo kalıntıları buldular. Bilim adamları daha fazla araştırma yaparken mağara halkın erişimine açık değil.

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Anahtar Kelimeler:
efsaneler Mağara mitler mitoloji

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