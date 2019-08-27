Erkekleri domuza çevirdiği mağara bulundu!

Homeros'un Odysseus'undaki ünlü karakterlerden biri olan Kirke, Odysseus'un sevgilisi, büyücü tanrıçadır. Aiaie adasında yaşayan Kirke, bazı kaynaklarda Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızı, bazı kaynaklarda Helios ile Hekate'nin kızı olarak geçer. Kirke'nin avcıları ve denizcileri uyuşturduktan sonra inine alıp onları domuza dönüştürmek gibi tuhaf bir hobisi vardır. Kirke, zehirli yiyecek ve şarap kullanarak, Odysseus'un mürettebatının hepsini domuz haline getirir.

KİRKE ONUN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞIRIR

Tanrı Hermes, Odysseus'un yardımına koşar; Kirke ona sihirli şarabı içireceği anda, içine Hermes'in Kirke için kopardığı Moly adlı sihirli bir bitkiyi atar ve kılıcıyla saldırıp tanrıçayı alt ederek, kendisine ve arkadaşlarına bir kötülük yapmayacağına söz verdirir. Kirke, Odysseus'un gücü karşısında şaşırır, erkekliğine aşık olur ve onu yatağına aldıktan sonra arkadaşlarını da tekrar insana dönüştürür. Odysseus böylece Ithaca'ya dönmeden önce Kirke'nin konağında bir yılı aşkın bir süre kalır. Bu ortamın dilediği gibi keyfini sürer.