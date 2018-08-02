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Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı: Köşe bucak kaçan Sanem, Can'a fena yakalandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Salı günü ekrana gelen son bölümden sonra merakla beklenen Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı hayranlarını sevindirdi. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'a herşeyi itiraf edeceğini söylemişti. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise Sanem, Can'a attığı yalanlar nedeniyle işi bırakmak istiyor ve köşe bucak kaçıyor fakat kötü yakalanıyor. İşte Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı: Köşe bucak kaçan Sanem, Can'a fena yakalandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, bu yazın en çok tutulan dizisi oldu. Eğlenceli, komik ve başrol oyuncularının arasındaki uyum seyirciler arasında çok beğenilen Erkenci Kuş'un beklenen yeni bölüm fragmanı çıktı. Fragmanda Sanem, Can'a söylediği yalanlar nedeniyle ondan kaçıyor ve neredeyse işi bırakmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda Can ise Sanem'in peşinde, hatta mahalleye gelerek dükkanında ziyaret ediyor. Sanem'in nişanlımla konuşuyorum derken telefonu çalması ve Can'a yakalanması ise ve Sanem'in halleri izleyenleri güldürdü. İşte Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...

ERKENCİ KUŞ 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

ERKENCİ KUŞ 6. SON BÖLÜM İZLE

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?


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