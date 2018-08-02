Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı: Köşe bucak kaçan Sanem, Can'a fena yakalandı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş, bu yazın en çok tutulan dizisi oldu. Eğlenceli, komik ve başrol oyuncularının arasındaki uyum seyirciler arasında çok beğenilen Erkenci Kuş'un beklenen yeni bölüm fragmanı çıktı. Fragmanda Sanem, Can'a söylediği yalanlar nedeniyle ondan kaçıyor ve neredeyse işi bırakmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda Can ise Sanem'in peşinde, hatta mahalleye gelerek dükkanında ziyaret ediyor. Sanem'in nişanlımla konuşuyorum derken telefonu çalması ve Can'a yakalanması ise ve Sanem'in halleri izleyenleri güldürdü. İşte Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...