Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman ameliyat oldu!

Can Yaman bir süredir gözlerinden rahatsızdı. Erkenci Kuş dizisinin son bölümlerinde de sürekli olarak güneş gözlüğü takması dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu ödül aldığı Altın Kelebek'e de güneş gözlükleriyle katılmış ve gözlerinden rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Can Yaman bir süredir ertelediği göz ameliyatını olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Can Yaman, 'Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından 3 gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu anda daha iyiyim ama 2 hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım. Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler. Sevgiler' ifadelerini kullandı.





