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Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti! ''Beni çok üzdü...''

12.08.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı. Sanatçının kızı Damla Koray, başsağlığı mesajı yayınlamayan MESAM'a sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçının kızı Damla Koray, babasıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etti.

Damla Koray, sosyal medya hesabından babasının çalışma masasını paylaşıp şu notu yazdı:

Erkin Koray 2

''Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM.''

Koray, başka bir paylaşımında da destek mesajları yollayanlara teşekkür etti.

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