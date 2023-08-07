Erkin Koray'ın vefatının ardından İzzet Öz'den duygusal sözler: Muhteşem dörtlünün hepsini yitirmiş olduk

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, tedavi gördüğü Kanada'danın Toronto şehrindeki hastanede hayatını kaybetti. Unutulmaz şarkılara imza atan Koray'ın vefat haberinden sonra yakın dostu tv yönetmeni, radyo ve müzik yapımcısı İzzet Öz de duygularını NTV canlı yayınında dile getirdi.

"DÜNYANIN EN TATLI İNSANLARINDAN BİR TANESİYDİ"

İzzet Öz "Erkin ile pek çok çalışmalarımız oldu. Erkin Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir dost, iyi bir müzisyen, müziğe son derece katkıları olan çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesiydi. Gençliğinde cepleri parayla dolu olur ama tek kuruşu olmadan evine giderdi. Bütün arkadaşlarıyla o gecenin keyfini çıkarır evine öyle dönerdi." dedi.

"MUHTEŞEM BİR DÖRTLÜ VARDI"

Koray ile dostluğu uzun yıllara dayanan Öz, "Muhteşem bir dörtlü vardı. Sevgili Cem (Karaca), Barış (Manço) ve Fikret (Kızılok) gittikten sonra Erkin. Hepsini artık yitirmiş olduk. Tabi yitirdiğimiz çok değerli başka dostlarımız da var ama Erkin son derece önemli ve yaptığı müzikle de pek çok kişiye katkıda bulunmuş biri. Gençlere gösterdiği yolla birlikte açılımlar yapan değerli bir kardeşimizdi" şeklinde konuştu.



